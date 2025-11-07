Bahar Candan'ın yargılandığı 'dolandırıcılık' davasında 2 tahliye

Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Motorine dev zam geldi!
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bahar Candan'ın yargılandığı 'dolandırıcılık' davasında 2 tahliye

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı "dolandırıcılık" davasında, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 17:08, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 17:09
Yazdır
Bahar Candan'ın yargılandığı 'dolandırıcılık' davasında 2 tahliye

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 tutuklu sanık, bir kısım tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, bir kısım sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Talepleri sorulan tutuklu sanıklar, dava dosyasında yer alan iddialarla ilgili suçlarının bulunmadığını savunarak, tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hacı İsrafil Sağlam ile Umut Gül'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu 2 sanığın ise bu hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 müşteki sanık ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek ve kardeşi Alisya Bahar Candan'ın da aralarında olduğu 21 sanık hakkında iddianame düzenlendi.

38 müştekinin yer aldığı iddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşıları olduğu, "dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarından gelir sağlamak üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtiliyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e kıyasla suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği anlatılıyor.

Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası talep edilirken, anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisi sırasında 21 Haziran'da hayatını kaybeden Gülnihal Çiçek hakkında da 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber