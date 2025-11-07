Bahar Candan'ın yargılandığı 'dolandırıcılık' davasında 2 tahliye

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 tutuklu sanık, bir kısım tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya, bir kısım sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Talepleri sorulan tutuklu sanıklar, dava dosyasında yer alan iddialarla ilgili suçlarının bulunmadığını savunarak, tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hacı İsrafil Sağlam ile Umut Gül'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu 2 sanığın ise bu hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 müşteki sanık ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek ve kardeşi Alisya Bahar Candan'ın da aralarında olduğu 21 sanık hakkında iddianame düzenlendi.

38 müştekinin yer aldığı iddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşıları olduğu, "dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarından gelir sağlamak üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtiliyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e kıyasla suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği anlatılıyor.

Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası talep edilirken, anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisi sırasında 21 Haziran'da hayatını kaybeden Gülnihal Çiçek hakkında da 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.