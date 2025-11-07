MEB, 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.

Takvimde; Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları Sınavları, izleme araştırmaları ile birlikte e-Sınav merkezlerinde yapılacak sınavların tarihlerine de yer verilmiştir.

2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimine ulaşmak için tıklayınız.