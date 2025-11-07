Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibin tutukluluğuna devam kararı

Ankara Adliyesi'nde kendisine ve savcılara ait şifreyle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk, diğer sanıkların ise mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 17:27, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 17:28
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, duruşmaya, sanık beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Söz verilen sanık Zeliha Erbek Ulubay, FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'la birkaç kere iletişime geçtiğini, bunlardan birinde eski eşi Ahmet'e ulaşamadığından kendisini aradığını söyleyerek, "Ahmet'in uyuduğunu öğrenince 'Yenge aranız kötüymüş' diye evliliğim hakkında telkin vermeye başladı. Ahmet'le ağabey kardeş gibi olduklarını, Ahmet'in ona sorunlarımızdan bahsettiğini söyledi. O kadar yakınlarmış yani." beyanında bulundu.

Sanık Abdülkadir Ceylani Özgül, FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'la çalışma evinde tanıştığını, hatta aynı odada kaldıklarını belirterek, şu beyanda bulundu:

"2013'te birlikte hakimlik sınavına girmiştik. Kaldığımız çalışma evinde sorular bize verilmişti. İki kere sınava girdim, geçtim ama mülakatta elendim. Talha da aynı şekilde elendi. Talha bana Ankara'da dosya kapama, kaldırma işleri yaptığını anlatmıştı. Ben de müvekkillerime böyle bir şeyin yapılabileceğini söyledim. Benim Ahmet Yılmaz'la iletişimim ya da tanışıklığım yoktu. Talha'yla haberleşiyordum. Ankara Adliyesi'ndeki adamının kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmiyordum. Bu soruşturma başladıktan sonra bana bir zabıt katibine bu işlemleri yaptırdığını söyledi."

FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un kardeşi sanık Ömer Faruk Bol, ilk duruşmadan sonra ağabeyinin kendisine mesaj attığını söyleyerek, "Benden yine bir para meselesini halletmemi istedi. O zamana kadar iletişimimiz vardı. O mesajdan sonra ağabeyimi engelledim. Ağır cezada yargılanıyorum onun yüzünden." dedi.

Ömer Faruk Bol, Ahmet Yılmaz'a verdiği paraların ağabeyine ulaştığını zannettiğini iddia ederek, mevzubahis paraların rüşvet parası olduğunu bilmediğini, Yılmaz'a ağabeyinin talebi üzerine para ve hesap kartı verdiğini, Yılmaz'ın ismini de bu soruşturma açıldıktan sonra öğrendiğini savundu.

Sanık Ahmet Yılmaz da örgüte üyelik suçundan yargılananların dışarıda olduğunu, kendisinin örgüte yardımdan yargılandığını ve dosyanın oluşmasına katkı sağladığı halde tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçları kabul etmediklerini savunarak, haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılması talebinde bulundu.

Beyanların ardından söz alan sanık avukatları, mahkemeden, müvekkillerinin yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasını ve beraatini talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların da adli kontrollerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Yılmaz'ın tutukluluk, diğer sanıkların ise mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Yılmaz'ın bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede, diğer 15 sanığın da "rüşvet verme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

