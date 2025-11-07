1 aydır haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Olay, saat 17.30 sıralarında Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Nurşen Çelik'ten (45) yaklaşık bir aydır haber alamayan yakınları bugün evine geldi. Kapının kilitli olması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeriye girdiklerinde Çelik'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Çelik'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yapılacak otopsinin ardından Çelik'in ölüm nedeni netlik kazanacak. Çelik'in 1 ay önce ayağının kırıldığı ve bu sebeple evden çıkamadı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.