CHP, Başsavcı Akın Gürlek'i HSK'ye şikayet etti
CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında "Cumhuriyet savcılığı göreviyle bağdaşmayan özel görev üstlendiği" iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) şikayette bulundu.
CHP'den yapılan açıklamada, HSK'ye sunulan şikayet dilekçesinde, Gürlek hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasının talep edildiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürlek'in 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığını belirterek, 29 Kasım 2024'te ise Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını öne sürmüştü.