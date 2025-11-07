CHP, Başsavcı Akın Gürlek'i HSK'ye şikayet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürlek'in 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığını belirterek, 29 Kasım 2024'te ise Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını öne sürmüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, HSK'ye sunulan şikayet dilekçesinde, Gürlek hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasının talep edildiği belirtildi.

