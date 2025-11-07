7 bin liralık boyoz hesabına 7 katı ceza ödedi

İzmir'de bir seyyar boyoz satıcısının vatandaşa 7 bin liralık hesap çıkardığı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

İzmir'de seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren söz konusu seyyar boyoz satıcısına inceleme başlatıldı. Denetim sırasında işletmede fiyat listesi ve etiket bulunmadığı tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan 'İzmir'de bir seyyar boyoz satıcısının, vatandaşa 7 bin TL hesap çıkardığı' yönündeki paylaşımlar üzerine, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde, söz konusu satışın Konak ilçesinde, seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir şahsa ait işletmede gerçekleştiği tespit edilmiştir. İlgilinin akşam 20.00'den sonra bu noktada gevrek, boyoz, poğaça, börek gibi unlu mamuller ve içecek satışını yaptığı belirlenmiştir. 05 Kasım 2025 gecesi yapılan denetimde; ürünlerin fiyatlamaları ile ilgili yapılan tespitler üzerine, işletme hakkında Haksız Fiyat Tespit Tutanağı düzenlenmiş, alış-satış faturaları ile savunması istenmiştir. Ayrıca fiyatların, bağlı bulunulan esnaf odasının azami tarife fiyatlarına uygunluğu yönünden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bildirim yapılmıştır. 06 Kasım 2025 tarihinde ifadesine başvurulan işyeri sahibi Baran Akçakale, olay gecesi sosyal medya fenomeni olduklarını belirttiği kişilerden ve onlara eşlik eden 50'den fazla kişiden oluşan kalabalık bir grubun saat 02.30 civarında işyerine geldiğini, canlı yayın yaparak ürün satın aldıklarını ve her birinin en az ikişer adet olmak üzere peynirli, yumurtalı, çikolatalı boyozlar istediklerini beyan etmiştir. İşletme sahibi, söz konusu kişilerin 'hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın, hepsini bizden al' şeklinde ifadeler kullandıklarını, kendisinin hesap yapmak istemesine rağmen ısrarla tahmini bir toplam çıkarıldığını, yaklaşık 100 adet boyoz ve içecek satışına karşılık 7 bin 600 TL hesap oluştuğunu, pos cihazı limiti nedeniyle 6 bin 900 TL tutarında fiş kesildiğini ve ödemenin bu tutar üzerinden yapıldığını açıklamıştır. İşletme sahibinin ifadesine göre, söz konusu kişiler ödeme yaptıktan sonra memnun şekilde ayrılmış, ancak bu kişiler tarafından daha sonra sosyal medyada 'fahiş fiyat' iddialarını içeren paylaşımlar yapılmıştır.

Seyyar satıcıya 47 bin 490 lira idari para cezası uygulandı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. maddesi uyarınca ilgili işletmeye 47 bin 490 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığımız, hem tüketicilerimizin, hem de dürüst ticaret erbabının piyasada mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla sıkı denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürmeye devam edecektir."