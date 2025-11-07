İstanbul CBS'den Netanyahu dahil 37 şüpheli hakkında yakalama emri
İstanbul CBS'den Netanyahu dahil 37 şüpheli hakkında yakalama emri
Borsa haftayı değer kaybıyla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybederek 10.924,53 puandan tamamladı.

Haber Giriş : 07 Kasım 2025 18:54, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 19:30
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 148,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 144,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,50, holding endeksi yüzde 2,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,84 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi güne 11.000 puanın üzerinde başlamasının ardından en düşük 10.868,99 seviyesine kadar gerilese de gelen tepki alımlarıyla kayıplarını sınırladı.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin sürmesinde kalmaya devam ederken, yurt içinde enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı yakından takip edildi.

Toplantıda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz." dedi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, perakende satışlar, konut satışları ve ödemeler dengesinin, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) Almanya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde GSYH ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak kamu kurumlarına ait verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle ertelenebileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

