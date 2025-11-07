Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
17 hakem ve 1 kulüp başkanı hakkında gözaltı kararı
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Belediyelerin memur alımlarına başvurular elektronik ortamda alınacak
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Adli Olaylar

Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu

Afyonkarahisar'da bir özel poliklinikte yaşanan skandal, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, D. ailesinin henüz 6,5 aylık bebeği, poliklinikte görevli bir muhasebeci tarafından sünnet edilmeye çalışıldı. İşlem sırasında bebeğe yüksek dozda narkoz verilmesi sonucu kalbi durdu.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 09:00, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 09:05
Olay, kent merkezindeki Yeşilyol Caddesi'nde faaliyet gösteren bir özel poliklinikte meydana geldi. Aile iddialarına göre, poliklinikte muhasebeci olarak çalışan İ.Ö. isimli kişi, yetkisi olmamasına rağmen sünnet işlemini gerçekleştirmeye kalkıştı.

İşlem sırasında bebeğin kalbi aniden durdu. Aile panik içinde ambulans çağırırken, poliklinik yetkililerinin olay yerine gelen sağlık ekiplerine "çocuk epilepsi krizi geçiriyor" dediği öne sürüldü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek, yapılan müdahalenin ardından yeniden hayata döndü.

Baba: "Çocuğumun Gözleri Kaymış, Solunumu Yoktu"

Bebeğin babası İ.D., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"28 Ekim akşamı çocuğumu sünnet ettirmek için polikliniğe götürdüm. Sünneti, muhasebeci olduğunu sonradan öğrendiğimiz İ.Ö. yaptı. Bir anda çocuğumun kalbi durdu. Eşim bağırınca odaya girdim, oğlumun gözleri kaymış, solunumu yoktu. Poliklinik sahibi yanımıza gelip adrenalin enjekte etti, sonra oğlumdan inleme sesleri geldi. Ambulans geldiğinde ise 'epilepsi krizi geçiriyor' dediklerini duydum."

Rapor: Epilepsi Değil, Narkoz Kaynaklı

Baba Diyar, yapılan tahlillerin ardından doktorların "yüksek dozda narkoz" şüphesine dikkat çektiğini belirtti:

"Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yapılan testlerde epilepsi bulgusuna rastlanmadı. Daha sonra İstanbul'daki özel bir hastanede de aynı sonuç çıktı. Oğlumun epilepsi olmadığı raporla ortaya konuldu."

"Başka Aileler Yanmasın"

Aile, olay sonrası poliklinik hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Bir doktor 'Bu epilepsi değil' diyerek olayın adli sürece taşınmasını sağladı. Biz de şikayetçi olduk. Başka ailelerin başına gelmesin diye sonuna kadar gideceğim. Çok şükür oğlum şu anda iyi."

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü, bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yetkisiz kişilerin tıbbi müdahale yapmasına yönelik denetimlerin artırılması çağrısı yapıldı.

