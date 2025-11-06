e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Ana sayfaHaberler Teknoloji

e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, e-Devlet Kapısı hizmetleri bütüncül ve kullanıcı odaklı bir yaklaşımla yaygınlaştırılmaya devam ediyor. Eylül ayı itibarıyla 68,2 milyona ulaşan kayıtlı kullanıcı sayısının, gelecek yıl 70 milyon kişiye çıkması hedefleniyor. Şu an 8 bin 665 hizmete erişim sağlanan e-Devlet Kapısı'nda, 2026'da kamu hizmeti sayısının 9 bine çıkarılması planlanıyor.

Haber Giriş : 06 Kasım 2025 19:28, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 19:38
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre dijital kamu hizmetlerinin bütüncül, kullanıcı odaklı ve katılımcı bir yaklaşımla sunumunun yaygınlaştırılması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Eylül ayı itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ve özel kurumlar dahil 1104 kurum ve kuruluşun toplam 8 bin 665 hizmetine ulaşılabiliyor.

e-Devlet Kapısı'nın mobil uygulamaları üzerinden de 5 bin 378 hizmete erişim sağlanabiliyor. Bu hizmetlerden aynı dönem itibarıyla 68,2 milyona ulaşan kayıtlı kullanıcı istifade edebiliyor.

"Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"na göre bu yıl e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 76,1'i buldu.

Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı yolda

Türkiye'de dijital devlet çalışmalarına yönelik yönetim kapasitesi ve stratejik yönetim çerçevesinin güçlendirilmesi için çalışmalar da devam ediyor.

Bu kapsamda, Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanarak yürürlüğe konulacak.

Kamu dijital dönüşüm olgunluk modeli için ulusal ve uluslararası örnekler incelenerek taslak model oluşturulacak ve kurumların dijital dönüşüm olgunluğunu belirlemek üzere platform ve iş modeli hayata geçirilecek.

Açık veri mevzuat hazırlık çalışmaları tamamlanacak.

Kamu idarelerinin yapay zeka teknolojileri kaynaklı risklere karşı bilinçlendirilmesi ve potansiyel risklerin azaltılmasına yönelik etki analizi çerçevesi oluşturulacak ve yapay zeka yönetim sistemi belgelendirme mekanizması devreye alınacak.

Burada yıl sonu itibarıyla 68,5 milyonu bulması öngörülen kayıtlı kullanıcı sayısının, gelecek yıl 70 milyon kişiye çıkması bekleniyor.

Yıl sonu itibarıyla 8 bin 700 olarak belirlenen e-Devlet Kapısı'ndan sunulan kamu hizmet sayısının da 2026'da 9 bine çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca, buradan sunulan hizmetlerin sadeleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve olgunluğunun artırılması amaçlanıyor. e-Devlet Kapısı üzerinden gelecek yıl toplam 8 bütünleşik hizmet sunumunun yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı'ndan sunulan mobil hizmetin bu yıl sonuna kadar 5 bin 400'e, 2026'da ise 5 bin 600'e yükseltilmesi planlanıyor.

