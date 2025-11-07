Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ekimde en yüksek aylık reel getiri yüzde 12,61 ile külçe altında gerçekleşti. Dolar ve euro değer kaybederken borsa da yatırımcısına en fazla kaybettiren araç oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 11:33, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 11:34
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre ekimde aylık en yüksek reel getiri, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 13,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,61 ile külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,5, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,79 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,41, euro yüzde 1,23 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,96 oranında kaybettirdi.

Borsa, yatırımcılarını üzdü

TÜFE ile indirgendiğinde, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,59 oranında yatırımcısını kazandırırken DİBS yüzde 0,12, dolar yüzde 1,31, euro yüzde 2,12 ve BİST 100 endeksi yüzde 4,82 kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,62, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,19 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BİST 100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,45, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,56 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,80, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,44 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,81, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,32 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,46, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,94 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 11,60, DİBS yüzde 4,63, euro yüzde 2,56 oranında yatırımcısına reel getiri kazandırırken dolar yüzde 3,82 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,69 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 6,67, DİBS yüzde 0,01 yatırımcısına reel getiri sağlarken euro yüzde 1,97, dolar yüzde 8,07 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,85 oranlarında yatırımcısında kayba yol açtı.

