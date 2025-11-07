İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Öğretmenler, Yeni Mevzuat Düzenlemelerini Bekliyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, uygulamaya yönelik yönetmeliklerin hala yayımlanmamış olması sahada belirsizlik yaratıyor. Öğretmenler, MEB'den mevzuat düzenlemelerini bir an önce tamamlamasını talep ediyor.

Haber Giriş : 07 Kasım 2025 14:31, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 14:35
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17 Ekim 2024'te yürürlüğe giren 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu sonrası çıkarılması gereken yönetmeliklerin gecikmesi, öğretmenler arasında endişe ve belirsizliğe neden oldu. Alan değişikliği, belleticilik puanı, akademiye geçiş sınavı (AGS) gibi konularda düzenleme bekleyen öğretmenler, taleplerinin artık net bir çerçeveye kavuşturulmasını istiyor.

Yönetmeliklerin Gecikmesi Uygulamada Sorun Yaratıyor

Öğretmenler, mevzuat düzenlemelerinin yapılmaması nedeniyle birçok konuda idari ve hukuki belirsizlik yaşandığını belirtiyor. Özellikle norm fazlası atamalar, sıra tayini ve ilçe grupları gibi uygulamaların yönetmelik olmadan yürütülmesi, yargı süreçlerini de beraberinde getirdi.

MEB'in 7528 sayılı yasaya uygun olarak öğretmen atama, yer değiştirme ve yönetici görevlendirme yönetmeliklerini güncellememesi, sahada farklı uygulamalara ve dava süreçlerine yol açtı. Eğitim camiası, bu durumun hem idari işleyişi zorlaştırdığını hem de öğretmenlerin motivasyonunu olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Öğretmenlerin Beklentileri: Alan Değişikliği, AGS ve Belleticilik Puanı

Öğretmenlerin en sık dile getirdiği talepler arasında;

  • Alan değişikliğinin kalıcı bir kurala bağlanması,
  • Yargı kararıyla boşlukta kalan belleticilik puanı düzenlemesinin yeniden ele alınması,
  • AGS (Akademiye Geçiş Sınavı) ile ilgili yeni bir çerçevenin belirlenmesi bulunuyor.
  • Ayrıca öğretmenler, uzun süredir beklenen öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin de bir an önce yayımlanarak belirsizliğin giderilmesini istiyor.

Yeniden Öğretmenliğe Dönmek İsteyenlere Düzenleme Talebi

  • Eğitim camiasında, yıllardır beklenen bir başka konu da kamu kurumlarında farklı görevlerde çalışan ya da istifa ettikten sonra yeniden öğretmenliğe dönmek isteyenler için düzenleme yapılması.
  • Öğretmenler, ayrıca proje okullarına öğretmen atama süreçlerinde yaşanan hukuki sorunların ve yargı kararlarının uygulanmasındaki eksikliklerin giderilmesini talep ediyor.

Maksut Balmuk- öğretmen yazar

