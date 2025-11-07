Türkiye'nin tescilli lezzet sayısı gelecek yıl 60'a ulaşacak

Fikri mülkiyet hakları alanında yenilikçi fikir ortamının geliştirilmesi, hak sahiplerinin haklarının yurt içi ve dışında etkin şekilde korunması, uygulanacak desteklerle yenilikçiliğe ve katma değerli küresel marka oluşturulmasına imkan sağlanması ve hak ihlallerine karşı etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda telif haklarına dayalı endüstrilerin ekonomik ölçüm raporu yıllık olarak hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Sınai mülkiyet sahibi taraflarla işbirlikleri geliştirilerek bu varlıkların değerlemesi başta olmak üzere, ticarileştirme sürecinde ihtiyaç duyulan teknik destekler sağlanacak.

AB başvurularını yapacak kurumlara, başvuruların hazırlanmasına ilişkin teknik destek verilecek.

Yerelde pilot ürünler belirlenerek markalaşmaya yönelik eğitimler gerçekleştirilecek ve söz konusu ürünlerin markalaşmasına ilişkin yol haritası hazırlanacak.

İhracat potansiyeli en yüksek ürünler tespit edilecek

AB'ye ihracat potansiyeli en yüksek ürünlerin tespitine yönelik istatistik veri toplanacak.

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile yeşil dönüşüm alanında Standarda Esas Patentler (SEP) konusunda kamuoyu, ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve ilgili sektörlerde bilincin artırılmasına yönelik etkinlik düzenlenecek.

Fikri mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk ve tahkim uygulamasına ilişkin farkındalık artırıcı faaliyetler sürdürülecek.

Sınai mülkiyete ilişkin veri, istatistik ve içeriklerin raporlanması ve paylaşımı sağlanacak.

Tescil süreçlerine yapay zeka imzası

Tescil süreçlerinde yapay zeka kullanımı gereksinimleri ve hedef görünümü belirlenerek çözüm planı geliştirilecek.

Yeşil ve dijital dönüşüm alanında yayımlanan ulusal ve uluslararası patent başvuru verileri analiz edilerek, mevcut durum ve eğilim raporu hazırlanacak.

Yeşil ve dijital dönüşüm alanındaki patent başvurularını inceleyen insan kaynağı kapasitesi artırılacak.

Bilgisayar uygulamalı buluşlarla ilgili bilişim sektöründe faaliyet gösteren ilk aşama firmalara yönelik sınai mülkiyet konularını içeren bilgilendirme semineri düzenlenecek, yol haritası belirlenip eylem planları hazırlanacak.

Yeşil ve dijital dönüşümle ilgili tescilli ve geçerli patent sayısının bu yıl sonunda 4 bine, gelecek yıl ise 4 bin 400'e ulaştırılması hedefleniyor.

Türkiye orijinli uluslararası patent başvuru sayısının 2025 sonunda 2 bin 100, 2026'da ise 2 bin 300 olması öngörülüyor.

AB'de gelecek yıl tescilli coğrafi işaret sayısının da yükseltilmesi hedefler arasında bulunuyor. Son olarak Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep baklavasının AB'de tescillenmesi ile 40'a yükselen tescilli coğrafi işaret sayısının bu yıl sonunda 45'e, gelecek yıl 60'a yükseltilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin halen AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu."