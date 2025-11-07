Dolar haftayı 42,28 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 42,1030 42,1040 42,2130 42,2140 Avro 48,6830 48,6840 48,9140 48,9150 Sterlin 55,3060 55,3160 55,4960 55,5060 İsviçre frangı 52,2680 52,2780 52,5050 52,5150 ANKARA ABD Doları 42,0730 42,1530 42,1830 42,2630 Avro 48,6430 48,7230 48,8740 48,9540 Sterlin 55,2460 55,4560 55,4360 55,6460