Dolar haftayı 42,28 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 42,21 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 17:17, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 17:26
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|42,1030
|42,1040
|42,2130
|42,2140
|Avro
|48,6830
|48,6840
|48,9140
|48,9150
|Sterlin
|55,3060
|55,3160
|55,4960
|55,5060
|İsviçre frangı
|52,2680
|52,2780
|52,5050
|52,5150
|ANKARA
|ABD Doları
|42,0730
|42,1530
|42,1830
|42,2630
|Avro
|48,6430
|48,7230
|48,8740
|48,9540
|Sterlin
|55,2460
|55,4560
|55,4360
|55,6460