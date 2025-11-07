Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
Bakan Kurum: Yeni projeyle konut ve kira fiyatları dengelenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekilişi'nde konuştu. "Yarısı Bizden" kampanyasıyla kentsel dönüşümde devrim başlattıklarını belirten Kurum, 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nde 100 bin konutun İstanbul'a inşa edileceğini ve buna ek olarak 15 bin kiralık konut yapılacağını duyurdu. Bu hamleyle konut ve kira fiyatlarını dengeleyerek enflasyonun üstündeki haksız fiyatların düşmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 17:50, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 17:59
Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kurum, İstanbul'u depreme karşı hazırlamak için çıktıkları yolda verdikleri sözlerden birini daha yerine getirdiklerini söyledi.

Ataşehir Şerifali Mahallesi'ne bizzat gittiğini ve burada sosyal konutların en hızlı şekilde inşa edilip teslim edileceği sözünü verdiğini hatırlatan Kurum, "O süreçten sonra büyük bir afet yaşadık ama buna rağmen verdiğimiz sözden geri durmadık. Mahallemizde 1442 konut, 121 dükkan ve bir camimizi, sosyal tesisimizi tamamladıktan sonra buradaki 1066 hak sahibi ailemize yeni evlerini, huzurlu, güvenli yuvalarını sunmanın huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Yavrularımızın güvenle gittikleri okulların ihtiyaçlarını bize ilettiler. İnşallah bu alana bir tane de okul yapıp teslim edeceğiz. Ben tüm hak sahiplerimize, fedakar annelerimize, gençlerimize, gözümüzün nuru çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadesini kullandı.

"Dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti mutlaka İstanbul olurdu" diyen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla, İstanbul'a ve sizlere hizmet etmeyi sıradan bir görev olarak görmüyor, Kartal'dan Küçükçekmece'ye, Tuzla'dan Avcılar'a kadar her ilçemizde devam eden projelerimizi, hedeflerimizi, hayallerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Aziz İstanbul'a attığımız en önemli imza, şehrimizin deprem riskine karşı attığımız bu kararlı adımlardır. Nisan ayından bu yana ve en son Balıkesir merkezli depremlerde, İstanbul'umuz defalarca sarsıldı. Biz de bu depremlerden gereken mesajı aldık, almaya devam ediyoruz. Bu nedenle 'Kentsel dönüşüm, İstanbul'un sadece gündemi değil, istikbalidir, her şeyidir' diyoruz. İstanbul'umuzda bugüne kadar tam 924 bin yuvayı bitirdik ve alnımızın akıyla teslim ettik. Şu an 132 bin bağımsız bölümün yapımına da olanca hızıyla devam ediyoruz."

Kurum, Türkiye'de devam eden her iki kentsel dönüşüm projesinden birini İstanbul'a yaptıklarının altını çizerek, vatandaşla ve belediyelerle el ele verip İstanbul'daki riskli konutların tamamını yenilemek için durmadan çalışacaklarını dile getirdi.

- "1 milyon 750 bin sosyal konut inşa etmiş tecrübemize güveniyoruz"

"Yarısı Bizden" kampanyasıyla birlikte kentsel dönüşümde bir devrim başlattıklarını söyleyen Kurum, "Bugüne kadar 73 bin bağımsız bölümü dönüştürüyoruz. Üç gün sonra başvurularını alacağımız Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'u bir kez daha başımızın tacı yapıyoruz. Bu kampanyamız 81 ilimizde geçerli ama İstanbul'umuzu ayrıcalıklı tuttuk. Çünkü biz 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a inşa edeceğiz. Buna ilave olarak, şehrimizde tam 15 bin kiralık konut yapacağız. Bu kampanyayla inşallah hem dar gelirli kardeşlerimizin ev hayalini gerçekleştireceğiz, hem de İstanbul'da konut ve kira fiyatlarını dengeleyeceğiz. Bu kampanyayla enflasyonun üstünde seyreden haksız kira fiyatları düşecek, milletimize rahat bir nefes aldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde ilk temelleri 45 gün sonra attıklarını anımsatarak, Yüzyılın Konut Projesi'nde de başvuruları alır almaz ilk kazmayı vuracaklarını, konutların teslimini de Mart 2027'de başlatacaklarını aktardı.

Sığınak yönetmeliğini bugünün şart ve ihtiyaçlarına uygun hale getirerek güncellediklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Mevcut sığınaklarımıza denetim şartı getirerek, yeni standartlar ekledik. Yeni yapılacak binalara da sığınak zorunluluğu getiriyoruz. Halihazırda bizim TOKİ eliyle yaptığımız tüm binalarda zaten sığınak var, diğerleri için de bunu zorunlu hale getiriyoruz. Yine afet esnasında toplanma alanları olan millet bahçeleri, stadyumlar, metro tünelleri gibi bazı alanları da sığınak hizmeti verecek şekliyle düzenleyeceğiz. Biz milletimiz için her ihtiyacı yerine getirmek için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Milletimiz bizi iyi bilir. Biz verdiğimiz sözü tutarız. Bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuk, alnımızın akıyla milletimize eserlerimizi teslim ettik. Ne dediysek yaptık ve inşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz söz verirken şimdiye kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut inşa etmiş tecrübemize güveniyoruz."

Törende, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ve önceki dönem İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da konuşma yaptı.

Tören, Ataşehir Müftüsü Hüseyin Aksoy'un dua etmesinin ardından kura çekimiyle sona erdi.

