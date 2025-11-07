Ankara Valiliği başıboş köpeklerin beslenmesini yasakladı

Başıboş sokak köpeği sorunu, Türkiye'de kronik bir hale geldi. Meclis'ten geçen yasanın uygulanması, yaralanmaya ve ölüme neden olan başıboş sokak köpeklerin toplatılması yönelik tedbirler her geçen gün sıkılaşıyor. Ankara'da bir çok bölgede sokak köpekleri toplandı. Ancak sokak köpeklerinin hala beslenmesi uygulanmasını devam ettiren vatandaşlar bulunuyor.

Buna ilişkin de Ankara'da valilik devreye girdi...

Ankara Valiliğince, sokaklarda başıboş köpek beslemek yasaklandı.

Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacak.