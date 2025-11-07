Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kurası sonucu kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, cep telefonlarına veya e-Devlet portalına "Vize için kamu hastanelerinden durum bildirir sağlık raporu almanız gerekmektedir" uyarısı gelenlerin rapor sunması gerektiğini duyurdu. Sağlık raporu uygun olmayan adaylar, Suudi Arabistan makamlarınca vize verilmemesi nedeniyle hacca gidemeyecek. Bu durumdaki adaylar, kendi adlarına hac yapmak üzere yakın akrabalarına (anne, baba, eş, çocuk, kardeş vb. ile sınırlı) noterden vekalet verebilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 15:50, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 15:52
Diyanet İşleri Başkanlığınca noter huzurunda çekimi gerçekleşen kurada kesin kayıt hakkı elde eden ancak isminin yanında "Vize için kamu hastanelerinden durum bildirir sağlık raporu almanız gerekmektedir" ibaresi bulunan hacı adaylarından sağlık raporu istenecek.

"Sağlık raporu almanız gerekmektedir" uyarısı alan hacı adayları kamu hastanelerinden rapor alacak

Hac kurasında ismi çıkan tüm hacı adayları kesin kayıt yaptırabilecek.

Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde eden ve cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda veya e-Devlet portalında "Vize için kamu hastanelerinden durum bildirir sağlık raporu almanız gerekmektedir" şeklinde bir uyarı almayan hacı adaylarından sağlık raporu istenmeyecek.

Ancak, kurada ismi çıkmasına rağmen bu uyarıyı alan hacı adaylarının kamu hastanelerinden "Durum Bildirir Sağlık Raporu" almaları gerekecek.

Sağlık raporu uygun olanların belgelerini il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri istenecek.

"Durum Bildirir Sağlık Raporu" uygun olmayan hacı adayları, Suudi Arabistan makamlarınca hac vizesi verilmemesi nedeniyle hacca gidemeyecek.

Hacı adayları, kendi adlarına hac yapmak üzere vekalet verebilecek

Bu durumda olan hacı adayları, kendi adlarına hac yapmak üzere bir yakınına (anne, baba, eş, çocuk, amca, hala, teyze, dayı, torun, kardeş, damat, gelin, kayınbaba, kayınvalide, kayınbirader, baldız, yeğen ile sınırlı olmak kaydıyla) noterden vekalet verebilecek.

Hacı adaylarının vekalet süreçleriyle ilgili il ve ilçe müftülüklerine başvurmaları gerekecek.

Vekalet verenin 18 yaşından büyük, vekalet alanın ise 18-65 yaş aralığında olması şartı aranacak.

Vekalet yoluyla hacca gideceklerin sağlık durumlarının uygun olup olmadığı Suudi Arabistan makamlarınca ayrıca değerlendirilecek.

Belirlenen süre içinde sağlık raporu sunmayan ve vekalet için müftülüklere başvuruda bulunmayanlar kesin kayıt hakkını kaybedecek.

