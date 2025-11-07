Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Motorine dev zam geldi!
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medya kullanımının evlilik birliği üzerindeki etkisine dair emsal niteliğinde bir karara imza attı. Daire, bir eşin TikTok hesabında aşırı makyajla, tanımadığı erkeklerle birlikte video çekip yayınlamasını "evlilik birliğini temelinden sarsan davranış" olarak değerlendirerek boşanma sebebi sayılmasına hükmetti. Kararda, bu tür paylaşımların eşin saygınlığını, güven duygusunu ve sadakat yükümlülüğünü zedeleyebileceğine dikkat çekildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 15:58, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 16:00
Yazdır
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşin sosyal medya hesabında aşırı makyajla tanımadığı erkeklerle video paylaşmasını, evlilik birliğini temelinden sarsan davranış olarak değerlendirip boşanma sebebi saydı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medya kullanımının evlilik birliği üzerindeki etkisine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Daire, bir eşin TikTok hesabında aşırı makyajla, tanımadığı erkeklerle birlikte video çekip yayınlamasını "evlilik birliğini temelinden sarsan davranış" olarak değerlendirerek boşanma sebebi sayılabileceğine hükmetti. (E: 2023/9834, K: 2024/7134) sayılı kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde düzenlenen "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" ilkesine atıf yapıldı. Daire, sosyal medya paylaşımlarının eşin saygınlığını, güven duygusunu ve sadakat yükümlülüğünü zedeleyebileceğine dikkat çekti.

Boşanma kararı için haklı sebep

Yargıtay'a göre, eşlerden birinin sosyal medya platformlarında üçüncü kişilerle aşırı samimi veya uygunsuz içerik paylaşması "sadakat yükümlülüğünün ihlali" olarak değerlendirilebilir. Bu tür davranışların, evlilik birliğini sürdürmeyi diğer eş açısından çekilmez hale getirmesi durumunda boşanma kararı için haklı sebep teşkil edeceği belirtildi. Kararda, teknoloji çağında özel hayat ile kamusal alan arasındaki sınırın giderek belirsizleştiği, bu durumun aile ilişkilerine doğrudan yansıdığı vurgulandı. Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarının artık sadece kişisel ifade aracı değil, aynı zamanda hukuki sonuçlar doğurabilecek bir davranış biçimi haline geldiğine işaret etti.

Yüksek Mahkeme'nin bu kararı, sosyal medya kullanımının yalnızca etik değil, aynı zamanda hukuki sorumluluk da doğurabileceğini ortaya koydu.

"Mahkemeler artık dijital içerikleri delil olarak daha sık dikkate alıyor"

Avukat Buket Nurşah Tekışık, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin sosyal medya paylaşımlarını boşanma sebebi sayan kararına ilişkin yaptığı açıklamada, dijital platformlarda yapılan paylaşımların artık mahkemelerde delil olarak kabul edildiğini vurguladı. Tekışık, "Yargıtay'ın bu kararıyla birlikte, sosyal medya artık sadece bir paylaşım alanı değil, boşanma davalarında somut kanıt niteliği taşıyan bir unsur haline geldi. Eşin aşırı makyajla ya da uygunsuz şekilde paylaştığı videolar, sadakat yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilebiliyor" dedi.

Avukat Tekışık, kararın aile hukukunda yeni bir dönemi başlattığını belirterek, "Mahkemeler artık dijital içerikleri delil olarak daha sık dikkate alıyor. Bu da bireylerin çevrim içi davranışlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber