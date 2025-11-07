Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Türkiye konutta zirvede: Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci!
Netanyahu'nun aralarında bulunduğu 37 şüpheli için yakalama emri
Otomobil pazarında değişim: Satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli veya hibrit!
Bakan Şimşek'ten ekonomide yeni dönem mesajı
Kurtulmuş yanıtladı: Komisyon İmralı'yı ziyaret edecek mi?
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Antalya'da 8'inci dalga operasyonunda 2 tutuklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen 8'inci dalga operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 20:32, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 20:32
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 5 Kasım günü düzenlenen 8'inci dalga operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama' ile suçlanan şüphelilerin, kuyumcu U.K.Y., galericiler A.A., H.T.A. ve H.A., Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı Y.Y., iş insanı B.G., inşaat mühendisi A.E., belediye çalışanı B.G. olduğu kaydedildi. 8 şüphelinin, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'e taşınır ve taşınmaz devri yaptığı ileri sürüldü.

SEVGİLİYE LÜKS OTOMOBİL

Soruşturmada, kuyumcu U.K.Y.'nin, Mustafa Gökhan Böcek'in getirdiği dövizleri alarak altın faturası kesip, karşılığını Muhittin Böcek'in hesabına gönderdiği saptandı. Altın bozdurulmuş gibi gösterilerek alınan parayla galerici A.A. ile H.T.A.'dan lüks bir otomobil satın alındığı, bu otomobilin de Muhittin Böcek'in sevgilisi M.K.'ye verildiği öne sürüldü. Galerici H.A.'nın, Aksu Altıntaş Mahallesi'nde bulunan taşınmazı para transferi olmadan Muhittin Böcek'e devrettiği ileri sürüldü. Y.Y.'nin, lüks otomobilin M.K. üzerine devir işlemlerini yürüttüğü, ayrıca M.K.'nin evinde bulunan lüks saati rüşvet karşılığı temin ettiği kaydedildi. Lüks saati veren kişinin ise iş insanı B.G. olduğu öne sürüldü. İnşaat mühendisi A.E.'nin, döviz bürosuna bir firma tarafından yatırılan 10 milyon 576 bin lirayı alıp, rüşvet olarak verdiği iddia edildi. Belediye çalışanı B.G. adına kayıtlı lüks otomobilin ise kaynağı belli olmayan parayla Mustafa Gökhan Böcek tarafından alındığı belirtildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Şüphelilerden kuyumcu U.K.Y. ile belediye çalışanı B.G. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Galerici A.A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalırken, inşaat mühendisi A.E. ve galerici H.A. hakkında adli kontrol kararı verilmesi, galerici H.T.A., iş insanı B.G. ve belediye özel kalem çalışanı Y.Y.'nin tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. B.G. ve H.T.A. hakkında tutuklama kararı alan mahkeme, Y.Y.'e ise ev hapsi verdi. Öte yönden A.E., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest kalırken, H.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu, 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Kerimoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

