Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Futbolda bahis operasyonu başlatıldı: 2'si kulüp başkanı 18 kişi gözaltında!
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço

2025 yılında çıkan 155 orman yangınında 11 bin 868 futbol sahası büyüklüğünde 8 bin 477 hektar alanın zarar gördüğünü açıklayan Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Yanan bu alanların yeniden orman haline dönüştürülmesi anayasal zorunluluktur" ifadesinde bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 10:25, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 10:26
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço

Çanakkale'nin yeşil ciğerleri yandı...

Kent genelinde 2025 yılı içerisinde, 155'i orman 641'i orman dışı olmak üzere toplam 796 yangın çıktı.

TOPLAM 8 BİN 447 HEKTARLIK ORMAN ALANINDA ZARAR

Çıkan orman yangınlarında 8 bin 447 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Yanan alanlarla ilgili Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yeniden yeşertme çalışmaları başladı.

'ORMAN YANGIN ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK

Yeniden orman kurma çalışmaları için 'Orman Yangın Çalıştayı' düzenleneceğini söyleyen Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de 14 ayrı lokasyonda fidan dikim etkinlikleri yapılacağını belirtti.

Bölge Müdürü Demirci,

"11 Kasım fidan dikim etkinliğine katılamayacak olan vatandaşlarımız 'Sevdamız Yeşil Vatan' mottosuyla yapacağımız bu etkinliğe Orman Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden fidan sahiplenerek katkıda bulunabileceklerdir."

ifadelerini kullandı.

"YANAN BU ALANLARIN YENİDEN ORMAN HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ANAYASAL ZORUNLULUKTUR"

Sorumluluk sahalarında 2025 yılında 155 orman yangını çıktığını söyleyen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci,

"Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak sorumluluk sahamızda 2025 yılı yangın sezonunda 155 adet orman yangınında 8 bin 477 hektar orman alanımız zarar gördü. Bununla beraber 641 adet de orman dışı yangına müdahale ettik. Yanan bu alanların yeniden orman haline dönüştürülmesi anayasal zorunluluktur. Yanan bu alanlar başka bir amaç için tahsis edilemez. Yeniden orman haline getirilir. Bu manada biz de çalışmalarımızı başlattık."

dedi.

"YENİDEN ORMAN KURMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK"

Orman yangınlarının ardından sahalarda yapılacak çalışmalar için çalıştay yapılacağını belirten Enver Demirci,

"24-26 Kasım tarihlerinde Çanakkale'de 'Orman Yangın Çalıştayı' yapılacak. Yanan bu sahalarda yapılacak çalışmalarla ilgili çalıştay sonucuna göre projelendirme çalışmaları ve yeniden orman kurma çalışmaları yapılacak. Bu manada yangına dirençli şehirler oluşturma, yangına dirençli orman kurma adına yapılacak çalışmaların altlığı oluşturulacak. Bu çalışmalara Orman Genel Müdürlüğü'nün yetkililerinin dışında üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız katılarak bu çalıştayı tamamlayacağız. Yanan bu sahaları 2026 yılının sonuna kadar tekrar orman haline getirmiş olacağız."

şeklinde konuştu.

14 AYRI LOKASYONDA FİDAN DİKİM ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi veren Demirci,

"Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye'de 81 ilde 922 ilçede ağaçlandırma faaliyetleri yapılmakta olup yine Çanakkale ilimizde de 14 ayrı lokasyonda fidan dikim etkinlikleri yapılacaktır. Çanakkale ilinde Dardanos mevkiinde 11 Kasım günü saat 11'de tüm vatandaşlarımızı fidan dikim etkinliklerine bekliyoruz. Yine bu 11 Kasım fidan dikim etkinliğine katılamayacak olan vatandaşlarımız 'Sevdamız Yeşil Vatan' mottosuyla yapacağımız bu etkinliğe Orman Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden fidan sahiplenerek katkıda bulunabileceklerdir."

ifadelerini kullandı.

