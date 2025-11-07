Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek

AK Parti, belediyelerin mali yapısını disiplin altına alacak, hizmet önceliklerini netleştirecek ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Edinilen bilgilere göre il ve ilçe belediye başkanlarının bazı yetkilerinin sınırlandırılmasını içeren taslak çalışmayla belediyelerin harcamaları daha sıkı denetime tabi tutulacak ve öz kaynak üretmeleri zorunlu hale getirilecek.

Yapılacak düzenlemede kamu kaynaklarının etkin kullanımı için belediyelerin öncelikli hizmetlere yönlendirilmesi ve "Hizmet hiyerarşisi" oluşturulması öngörülüyor.

Reform kapsamında temel hizmetlerin aksaması durumunda merkezi idare devreye girecek.

Özellikle su, ulaşım, altyapı ve çöp gibi hizmetlerde standartların yükseltilmesi ve düzenli denetimlerin artırılması hedefleniyor.

Görevini yerine getirmeyen belediyelere cezai yaptırımlar uygulanacak, bazı yetkilerin devredilmesi gündeme gelecek.

DENETİM İÇİN KOMİSYON

Mevzuata aykırı imar uygulamalarına imza atan belediyeler için ağır yaptırımlar öngörülüyor. Sayıştay, Mülkiye Teftiş Kurulu ve İçişleri Bakanlığı kontrolörlerinin yanı sıra, belediyelerin harcamalarının etkinliğini ölçmek üzere yeni bir "Denetim Komisyonu" kurulacak. Yaz aylarında nüfusu artan turizm bölgelerinde farklı bütçe stratejileri uygulanması da taslakta yer alıyor. Böylece mevsimsel yoğunluğa göre hizmet planlamasının daha etkin yapılması hedefleniyor.

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce belediyelerin yetkilerinin gözden geçirilmesi, vali ve kaymakamların görevlerinin daha aktif hale getirilmesi gerektiğini dile getirmişti. İstanbul'da başlayan ve birçok ilde devam eden yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına atıfta bulunan Erdoğan, yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımları da devreye alarak kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da pekiştireceklerini kaydetmişti.