Adli Olaylar

Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' soruşturması: 3 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında "tefecilik" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında banka yetkilisi Ali E.'nin de bulunduğu Yasef M. ve Mehmet A. isimli üç kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlı yetki sınırlarını aştığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak mali sıkıntı yaşayan şirketlere haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Haber Giriş : 07 Kasım 2025 15:33, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 16:17
Q Yatırım Bankası üzerinden yürütülen tefecilik soruşturmasında, yetkililerin yüksek faizle borç para vererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'tefecilik' soruşturması kapsamında; Q Yatırım Bankası üzerinden 'Tefecilik' suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin 'aklanmasına' yönelik suç şüphesi tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında borç para verdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma çerçevesinde Q Yatırım Bankası yetkilisi şüpheli Ali Ercan ile diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.

