KOM'dan kaçak ilaca geçit yok: Binlerce kutu ele geçirildi

Çalışma kapsamında ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 30 bin 572 ilaç ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net