KOM'dan kaçak ilaca geçit yok: Binlerce kutu ele geçirildi

Gaziantep'te ekipler kaçak ilaca geçit vermiyor. Düzenlenen operasyonunda 30 bin 572 ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

07 Kasım 2025 08:41
KOM'dan kaçak ilaca geçit yok: Binlerce kutu ele geçirildi

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 30 bin 572 ilaç ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

