Gaziantep'te 'usulsüz satış' operasyonu: 30 bin ilaç ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda usulsüz satışı ve dağıtımı yapıldığı tespit edilen 30 bin 572 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ilaç operasyonu yapıldı.

