Marmara Denizi'nde sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Marmara Denizi'nde bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 4 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 10:44, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 10:39
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Marmara Denizi Yenikapı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yenikapı açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 4 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yenikapı'da emniyete alındı."