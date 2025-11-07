Dönüş yapmak isteyen İETT yolda sıkıştı
İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü dönüş yapacağı sırada yolun, tabanından yüksek olması nedeniyle yolda sıkıştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 07:28, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 07:43
Ataşehir Ferhatpaşa'da seyir halindeki İETT otobüsü dönüş yapacağı sırada sığmadığı yolda geri dönüş yapmak isterken tabanından yüksek olan yolda sıkıştı.
Yolda kalan otobüs nedeniyle kapanan caddede araçlar otobüsün etrafından dolanarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.