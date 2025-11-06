e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye mitinginde ve daha önceki açıklamalarında kendisine yönelik "hakaret ve iftira" içerdiği iddiasıyla 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Başsavcı Gürlek'in avukatı tarafından sunulan dilekçede, Özel'in Başsavcı'yı "ikinci maaş" almakla itham ettiği ve "itine köpeğine sahip çık" sözleriyle yargı mensuplarını hedef aldığı belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 19:20, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 19:21
Yazdır
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye mitinginde ve öncesinde yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik "hakaret ve iftira" içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Gürlek'in avukatı Abdullah Adır tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Özel'in açıklamalarının "kişilik haklarına ağır saldırı" niteliğinde olduğu belirtildi.

İTHAM VE HAKARET SUÇLAMASI

Dava dilekçesinde, Özgür Özel'in 4 Kasım'daki grup toplantısında ve 5 Kasım'daki Ümraniye mitinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalar yaparak Gürlek'i hedef aldığı, ardından da Başsavcı'nın kamu görevine yakışmayacak şekilde "ikinci maaş" aldığı yönünde ithamda bulunduğu ifade edildi.

Gürlek'in avukatı, Özel'in konuşmasında "Başsavcılık görevinin yanında başka bir gelir elde ettiğini" ima ederek kamuoyunda müvekkili hakkında olumsuz bir algı oluşturduğunu, ayrıca mitingde "itine köpeğine sahip çık" sözleriyle yargı mensuplarına ve dolaylı olarak Gürlek'e hakaret ettiğini savundu.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA AMAÇLI"

Dilekçede, Gürlek'in Etimaden Anonim Şirketi'nin Lüksemburg'daki kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği bulunduğu iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulandı. Gürlek'in bu göreve Bakan Yardımcılığı döneminde atandığı, ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildikten sonra şirketin hiçbir toplantısına katılmadığı ve herhangi bir kazanç elde etmediği ifade edildi.

Ayrıca, Özel'in bu iddiaları araştırmadan dile getirerek "itibarsızlaştırma saikiyle hareket ettiği" öne sürüldü.

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇILDI

Başsavcı Gürlek'in avukatı, Özel'in geçmişte de benzer söylemlerle müvekkiline hakaret ettiğini, bu nedenle İstanbul'daki çeşitli Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmış çok sayıda manevi tazminat davasının bulunduğunu belirtti. Bazı dosyaların sonuçlandığı ve Özel'in tazminat ödemeye mahküm edildiği, bazı davaların ise halen derdest olduğu kaydedildi.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"

Dilekçede, Özgür Özel'in açıklamalarının "eleştiri sınırlarını aştığı" ve "hakaret boyutuna ulaştığı" belirtilerek "Ana muhalefet partisi lideri tarafından sistematik şekilde, milyonlarca kişiye ulaşacak biçimde, haysiyet ve kişiliğe yönelik saldırı gerçekleştirilmiştir. Müvekkilin manevi kişiliğine verilen zararın telafisi amacıyla bu dava açılmıştır" İfadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber