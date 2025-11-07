Elektronik sınav sistemi yaygınlaşıyor

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme) elektronik ortama aktarılan son sınav oldu. 1 Kasım Cumartesi düzenlenen sınava 4 binin üzerinde aday katıldı. Sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir ÖSYM e-sınav merkezlerinde uygulandı.

Uygulanan elektronik sınavlar ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, dijital dönüşüm hedefleri kapsamında elektronik sınav sistemini yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"2023'te Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Seviye Tespit Sınavı (STS- Eczacılık) elektronik ortamda uygulandı. Böylece ilk kez yabancı dil sınavları dışında farklı alanlarda sınavlar elektronik ortama dahil edildi. 2024'te Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (DGUY) ve Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) elektronik ortamda düzenlendi. Geçen yıl 19 sınav elektronik ortamda yapıldı. Bu yıl Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP) uygulaması hayata geçirildi. Ayrıca Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Seviye Tespit Sınavı ve Sayıştay Eleme Sınavı elektronik ortama dahil edildi."

Son olarak Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın e-sınav olarak gerçekleştirildiğini anımsatan Ersoy, "Şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda düzenlenen bu elektronik sınavlar, kağıt tabanlı sınavlara kıyasla çevre dostu ve organizasyon açısından daha verimli oluyor. Sınav sonuçlarının da daha hızlı belli olması sebebiyle adaylar açısından avantajlı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Elektronik sınavları Türkiye'nin her bölgesine yaymayı hedefliyoruz"

İlk uygulaması 19 Kasım 2025'te gerçekleştirilen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP) ikincisi 29 Kasım'da yapılacak. Dün başlayan sınav başvuruları 18 Kasım'da sona erecek.

Okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan ve bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavı olan e-TEP aracılığıyla, İngilizce dil becerilerinin Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of Reference for Languages-CEFR) ile uyumlu bir şekilde ölçülmesi ve bu doğrultuda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunulması hedefleniyor.

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni'nde tanımlanan dört hedef dil kullanım alanı temel alınarak geliştirilen e-TEP, eğitim ve mesleki amaçlı dil kullanımına odaklanan bir içeriğe sahip.

Prof. Dr. Ersoy, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan e-sınav merkezlerinde aynı anda yaklaşık 6 bin adayın sınava katılabildiğini bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Gelişmiş güvenlik sistemleri, biyometrik kimlik doğrulama, kamera izleme teknolojileri ve modern bilgisayar altyapısıyla hizmet veren elektronik sınav merkezleri yılda ortalama 60 bin adaya sınav hizmeti vermektedir. Bu merkezlerde düzenlenen elektronik sınavlar, değerlendirme ve sonuç açıklama süreçlerinde klasik sınav yöntemlerine alternatif sunmaktadır. Elektronik sınavlarda okuma ve sonuç açıklama işlemi daha hızlı yapılıyor. 10 farklı yabancı dilde (Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Yunanca) ve uluslararası ölçekte dört becerili (Okuma, dinleme, konuşma ve yazma) dil sınavlarının yanı sıra kurumların ihtiyaçlarına yönelik sınavlar da e-sınav merkezlerinde uygulanmaya başlandı."

Elektronik sınavların sayısını arttırmanın yanı sıra sınav merkezlerinin kapasitesini geliştirmeye yönelik de çalıştıklarını belirten Ersoy, "Şu anda Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirdiğimiz elektronik sınavları Türkiye'nin her bölgesine yaymayı hedefliyoruz. Bunu için alternatif uygulamalar üzerine çalışıyoruz. Yeni teknolojik gelişmeleri dikkate alarak bu hedefin ilk aşamasını sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Bu pilot uygulamalar, büyük sınavlar için de yol gösterici olacak. Teknolojik gelişmelerin bize sunduğu olanakları sonuna kadar değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.