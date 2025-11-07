Okullarda ara tatil bugün başlıyor

2025-2026 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili için son ders zili bugün çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 gün tatile çıkacak. Ders zili ise 17 Kasım Pazartesi günü yeniden çalacak.

Sınav hazırlığı yapan bazı öğrenciler ise hem dinlenmeyi hem de tekrar yapmayı planlıyor.

Birinci ara tatil, bu yıl Atatürk Haftası'na denk geliyor. Bu nedenle bakanlığa bağlı tüm okul ve kurumlarda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak fidan dikim etkinlikleriyle birleştirildi.

Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştirecek.

Öğretmenler ara tatil seminerlerini 10-14 Kasım'da çevrim içi tamamlayabilecek.

Eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler 2 Şubat 2026'da ikinci döneme başlayacak.

8'inci sınıf öğrencilerinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tarihi de belli oldu. Sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.