Dolar yükselişini bugün de sürdürdü
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 42,10 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 17:14, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 17:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|42,0900
|42,0910
|42,1030
|42,1040
|Avro
|48,3350
|48,3360
|48,6830
|48,6840
|Sterlin
|54,8730
|54,8830
|55,3060
|55,3160
|İsviçre frangı
|51,9470
|51,9570
|52,2680
|52,2780
|ANKARA
|ABD Doları
|42,0600
|42,1400
|42,0730
|42,1530
|Avro
|48,2950
|48,3750
|48,6430
|48,7230
|Sterlin
|54,8130
|55,0230
|55,2460
|55,4560