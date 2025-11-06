İstanbul'da iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü
İstanbul Arnavutköy'de, iki bina arasında bulunan istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir binada hasar oluştu. İncelemelerin ardından hasar oluşan binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 15:00, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 14:54
Gece saatlerinde, Anadolu Mahallesi Kıraç Sokak'taki iki bina arasındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Bu nedenle bir binada hasar oluşurken ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, incelemelerin ardından hasar oluşan binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.