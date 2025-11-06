Akdeniz açıklarında deprem!
Akdeniz açıklarında saat 11:46'da bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 4.1 olan Sarsıntı 6.67 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Saat 11.46'da gerçekleşen sarsıntı, yerin 6,67 kilometre derinliğinde gerçekleşti.