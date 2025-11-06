Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Sahte sitelere itibar etmeyin

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek sosyal konut projeleri için başvuru ücreti talep eden dolandırıcılara karşı harekete geçti. Vatandaşları "oltalama" yöntemiyle dolandırmaya çalışan internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Dolandırıcılara geçit verilmiyor...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve e-Devlet internet sitelerini taklit ederek sahte sayfalar üzerinden dolandırıcılık yapıldığına ilişkin CİMER'e gelen şikayetler üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, onlarca sahte siteye erişim engeli getirildi.

Dolandırıcılara fırsat vermemek için zararlı siteler düzenli olarak takip ediliyor.

DOLANDIRICILARIN TUZAKLARINA DÜŞTÜLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut seferberliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle açıklandı.

Projenin duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar, bilgi almak ve başvuru yapmak üzere internete yöneldi.

Bazı vatandaşlar ise açıklamayı fırsat bilen dolandırıcıların tuzağına düştü.

HAREKETE GEÇİLDİ

Proje açıklanır açıklanmaz TOKİ ve e-Devlet internet sitelerini taklit ederek sahte uzantıları hazırlayarak arama motorlarında ön sıralara yerleştiren dolandırıcılar, başvuru/teminat/sigorta adı altında şahıs IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.

Bu yolla dolandırılan vatandaşların CİMER'e başvurmaları üzerine hızla harekete geçildi.

Başta 'TOKİ İlk Evim', '500 bin sosyal konut' başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca siteye BTK tarafından erişim engeli getirildi.

BTK'dan verilen bilgide,

"TOKİ tarafından yürütülen "500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, gerekse kurumumuza ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ilgili bağlantı adresleri zararlı bağlantılar listesine eklenmiş olup bu adreslere erişim, operatörler tarafından altyapı seviyesinde engellenmiştir."

ifadeleri kullanıldı.

OLTALAMA YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK

CİMER başvurularına konu dolandırıcılık olayları, siber güvenlik alanında 'oltalama (phishing)' olarak adlandırılan bir siber saldırı türüne giriyor.

Bu tür saldırılarda kötü niyetli kişiler tarafından güvenilir internet siteleri veya hizmetlerin taklit edilmesi yoluyla kullanıcıların yanıltılması ve sahte siteler üzerinden kişisel bilgi paylaşmaları veya işlem yapmalarının sağlanması amaçlanıyor

PAROLALARI DEĞİŞTİRİP, ADLİ MAKAMLARA BAŞVURULMALI

Bu tür bir saldırıya maruz kalındığının fark edilmesi halinde, ilgili hesaplara ait parolaların derhal güncellenmesi gerekiyor.

Suç teşkil eden durumlarda ise adli makamlar ve kolluk birimlerine müracaat edilmesi gerekiyor.

DÜZENLİ OLARAK TESPİT EDİLİYOR

Oltalama amaçlı zararlı siteler düzenli olarak tespit ediliyor ve bu sitelere erişim engeli getiriliyor.

Vatandaşlar, tespit ettikleri ve veya şüphe duydukları zararlı bağlantıları [email protected] e-posta adresi veya USOM internet sitesi üzerinden ihbar edebilecekleri gibi, gerek sahte internet sitelerinin ihbarı gerekse adli ve idari mercilere konunun iletilmesi kapsamında ekran görüntüsü, bilgi ve belgelerle CİMER'e başvurabilirler.

