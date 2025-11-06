Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 3,8 milyar dolar oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan: Gençlere Çorba ve Kek Sunuyoruz
Erdoğan: Gençlere Çorba ve Kek Sunuyoruz
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 3,8 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisi, ekim ayında 3 milyar 816 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 15:27, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 15:28
Yazdır
Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 3,8 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artışla 3 milyar 816 milyon dolar oldu.

Otomotiv endüstrisinin ocak-ekim dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 34 milyar 19 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün Türkiye ihracatı içindeki payı ise yüzde 18,2 olarak hesaplandı.

Tedarik endüstrisinin dış satımı yüzde 6 arttı

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ekim ayı dış satımı yüzde 6 artışla 1 milyar 471 milyon dolar oldu.

"Binek otomobiller" ihracatı ekimde yüzde 12 düşerek 1 milyar 159 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 70 artışla 652 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 40 artışla 314 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 18 artışla 181 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ekim ayı ihracatı ise 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya ihracat yüzde 42 arttı

Ekim ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 42 artışla 628 milyon dolara ulaştı.

Fransa, yüzde 4 düşüş ve 450 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a ise geçen ay yüzde 1,5 artışla 337 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ülke grubu özelinde ise geçen ay Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 12 artışla 2 milyar 795 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Özellikle ana pazarlarımız olan Almanya, İspanya, Avusturya gibi ülkelerdeki yüksek artış oranları, gelecekte ihracat hedeflerimize ulaşma potansiyelimizi pekiştiriyor. Sektörümüz, Türkiye ekonomisi ve ihracatı için itici güç olmaya devam edeceğinin sinyallerini veriyor." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber