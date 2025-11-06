Depremde yıkılan KETEM'in yeni yaptırılan binası hizmete girdi

Vali Mustafa Masatlı, merkez Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreninde, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında yaptığı yatırımlarla dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Depremlerin Hatay'da derin izler bıraktığını dile getiren Masatlı, "Belki bu izleri uzun yıllar taşıyacağız ama nasıl ki atalarımız 7 defa yıkılmış bu şehri 8 kez yeniden inşa edip burada yaşam oluşturduysa, bizlere de düşen 9'uncu defa eskisinden daha güzel, dirençli, konforlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmektir." dedi.

Masatlı, Hatay'daki sağlık tesislerinin depremlerde önemli ölçüde zarar gördüğünü anlattı.

Kentte 9 hastanenin devreye alındığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"144 yatak ile 550 yatak arasında 9 hastanemizi, 3 semt polikliniğimizi, 5 aile sağlığı merkezimizi hizmete aldık. Reyhanlı ve Dörtyol'da ağız diş sağlığı merkezlerimizin inşaatı devam ediyor. Yayladağı'nda ek hizmet binamızı hizmete aldık. Bunun yanında 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi inşaatı büyük hızla devam ediyor. Kısmet olursa çok yakın zamanda 1000 yataklı Hatay Şehir Hastanemizin de inşallah temelini atmış olacağız."

Masatlı, kent genelinde 122'ye yakın aile sağlığı merkezinin de inşaat ve planlamasının devam ettiğini bildirdi.

Hastalıklarda erken teşhisin önemine dikkati çeken Masatlı, hayırlı olmasını dilediği KETEM'in açılış kurdelesini kesti.

12 yeni ambulans hizmete alındı

Vali Masatlı, daha sonra İl Sağlık Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törende, Hatay'a tahsis edilen 12 ambulansın anahtarlarını sağlık çalışanlarına verdi.

Bunlarla kentteki ambulans sayısı 135'e yükseldi.