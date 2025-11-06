e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bursa'da dehşet: Kadının çığlıklarını duyup haber verdiler!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da dehşet: Kadının çığlıklarını duyup haber verdiler!

İddiaya göre, Kadir B. (62) ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Tayyibe T. (60) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Kadir B, kadını bıçakla yaraladı. Kadının sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan Kadir B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

