Bozuk ürün satan zincir marketin kapatılmasında emsal karar

Şahinbey Belediyesi tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen denetimlerde bir zincir markete bozuk ve tarihi ürün satışı yapıldığı gerekçesiyle 3 gün kapatma kararı verildi. Bunu üzerinde market yetkilileri, şikayetçi olup, dava açtı. Açılan dava sonuçlandı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kararda belediyelere, bozuk ve tarihi geçmiş ürün satışı yapan işletmelere denetleme yetkisinin yanında kapatma yetkisinin de verildiğini duyurdu. Gaziantep Adliyesi önünde açıklama yapan Tahmazoğlu, firmanın belediyenin uyguladığı ceza işleminin hukuka uygun olmaması gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıdığını ve mahkemenin de bugün sonuçlanarak tüm belediyelere de emsal nitelik oluşturacak karar çıktığını söyledi.

'HALKIN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ'

Tahmazoğlu, halk sağlığını önemsediklerini ve işletme denetimlerinin kararlılıkla devam ettireceklerini ifade ederek, denetimlerin ardından bozuk ve tarihi geçmiş ürün satışlarında ciddi düşüşler yaşandığını söyledi. Tahmazoğlu, "Öncelikle halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak biz iş yerlerini, marketleri sıkı denetim altında tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl özellikle yılın ikinci altı ayında yapmış olduğumuz market denetimlerinde 192 bin tarihi geçmiş ve bozuk ürün aldık. Biz bu iş yerlerine para cezası uyguluyorduk gördük ki bu cezalar bu davranışlardan vazgeçirmiyor. Yılbaşında belediye meclisinde karar aldık. Halkın sağlığını korumak görevimiz dedik. Bu tür bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte ise tamamen ruhsatını iptal ederek iş yerlerini kapatma kararı aldık. Bu tarihten sonra bozuk ürün ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışlarında ciddi düşüş oldu" diye konuştu.

'MAHKEME KARARI TÜRKİYE'DEKİ TÜM BELEDİYELERE EMSAL TEŞKİL EDECEK'

Tahmazoğlu, denetimlerde zincir marketlerden birisine 3 gün kapatma kararı uygulandığını ve konunun işletme tarafından mahkemeye taşınmasının ardından mahkemenin emsal karar vererek belediyeyi haklı gördüğünü açıkladı. Tahmazoğlu, "Zincir marketler var, yerel marketler var, üç harfli olanlar var altı harfli olanlar var. Bunlardan bazıları satışlara devam etti. Biz de belediye olarak altı harfli bir marketi son kullanma tarihi geçmiş ürün satışlarından dolayı tespit edip 3 gün kapattık. Sonrasında bu market bizi mahkemeye verdi. Belediyenin bu uygulamasının kanuna ve hukuka uygun olmadığını iddia etti. İdare mahkemesi önce yürütmeyi durdurma kararı verdi. Sonra biz belgelerimizi sunduk ancak mahkeme süreci devam etti. Bugün itibarı ile mahkeme sonuçlandı. Mahkeme kararı da elimde. Türkiye'ye örnek olacak özellikle de belediyelere emsal olacak bir karar verdi mahkeme. Kararı da oy birliği ile verdi. Belediyenin denetim yetkisi olduğunu, iş yerlerini kapatma yetkisinin olduğunu belediyenin bozuk ürün veya son kullanma tarihi geçmiş iş yerlerini kapatma yetkisinin olduğunu bunun da hukuka ve kanuna uygun olduğunu mahkeme oy birliği ile karar verdi" dedi.