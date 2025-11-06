'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Bozuk ürün satan zincir marketin kapatılmasında emsal karar

Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin, bozuk ve tarihi geçmiş ürün satışı yaptığı gerekçesiyle 3 gün kapatma kararı verdiği zincir marketin açtığı dava sonuçlandı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mahkemenin oy birliğiyle verdiği kararın belediyeyi haklı bulduğunu açıkladı. Tahmazoğlu, kararda belediyelerin bozuk ve tarihi geçmiş ürün satışı yapan işletmeleri denetleme yetkisinin yanında kapatma yetkisinin de olduğunun belirtildiğini ve kararın Türkiye'deki tüm belediyelere emsal teşkil edeceğini söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 17:36, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 17:53
Şahinbey Belediyesi tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen denetimlerde bir zincir markete bozuk ve tarihi ürün satışı yapıldığı gerekçesiyle 3 gün kapatma kararı verildi. Bunu üzerinde market yetkilileri, şikayetçi olup, dava açtı. Açılan dava sonuçlandı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kararda belediyelere, bozuk ve tarihi geçmiş ürün satışı yapan işletmelere denetleme yetkisinin yanında kapatma yetkisinin de verildiğini duyurdu. Gaziantep Adliyesi önünde açıklama yapan Tahmazoğlu, firmanın belediyenin uyguladığı ceza işleminin hukuka uygun olmaması gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıdığını ve mahkemenin de bugün sonuçlanarak tüm belediyelere de emsal nitelik oluşturacak karar çıktığını söyledi.

'HALKIN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ'

Tahmazoğlu, halk sağlığını önemsediklerini ve işletme denetimlerinin kararlılıkla devam ettireceklerini ifade ederek, denetimlerin ardından bozuk ve tarihi geçmiş ürün satışlarında ciddi düşüşler yaşandığını söyledi. Tahmazoğlu, "Öncelikle halkımızın sağlığı bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak biz iş yerlerini, marketleri sıkı denetim altında tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl özellikle yılın ikinci altı ayında yapmış olduğumuz market denetimlerinde 192 bin tarihi geçmiş ve bozuk ürün aldık. Biz bu iş yerlerine para cezası uyguluyorduk gördük ki bu cezalar bu davranışlardan vazgeçirmiyor. Yılbaşında belediye meclisinde karar aldık. Halkın sağlığını korumak görevimiz dedik. Bu tür bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte ise tamamen ruhsatını iptal ederek iş yerlerini kapatma kararı aldık. Bu tarihten sonra bozuk ürün ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışlarında ciddi düşüş oldu" diye konuştu.

'MAHKEME KARARI TÜRKİYE'DEKİ TÜM BELEDİYELERE EMSAL TEŞKİL EDECEK'

Tahmazoğlu, denetimlerde zincir marketlerden birisine 3 gün kapatma kararı uygulandığını ve konunun işletme tarafından mahkemeye taşınmasının ardından mahkemenin emsal karar vererek belediyeyi haklı gördüğünü açıkladı. Tahmazoğlu, "Zincir marketler var, yerel marketler var, üç harfli olanlar var altı harfli olanlar var. Bunlardan bazıları satışlara devam etti. Biz de belediye olarak altı harfli bir marketi son kullanma tarihi geçmiş ürün satışlarından dolayı tespit edip 3 gün kapattık. Sonrasında bu market bizi mahkemeye verdi. Belediyenin bu uygulamasının kanuna ve hukuka uygun olmadığını iddia etti. İdare mahkemesi önce yürütmeyi durdurma kararı verdi. Sonra biz belgelerimizi sunduk ancak mahkeme süreci devam etti. Bugün itibarı ile mahkeme sonuçlandı. Mahkeme kararı da elimde. Türkiye'ye örnek olacak özellikle de belediyelere emsal olacak bir karar verdi mahkeme. Kararı da oy birliği ile verdi. Belediyenin denetim yetkisi olduğunu, iş yerlerini kapatma yetkisinin olduğunu belediyenin bozuk ürün veya son kullanma tarihi geçmiş iş yerlerini kapatma yetkisinin olduğunu bunun da hukuka ve kanuna uygun olduğunu mahkeme oy birliği ile karar verdi" dedi.

