Konak Belediyesi operasyonunda karara itiraz: 2 tutuklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZ-TARIM'da yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ve Konak Belediyesi'nde Avrupa Birliği destekli SPACE (Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık) projesi kapsamında gerçekleştirilen hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki bir belediye çalışanının şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde İzmir ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Konak Belediyesi AR-GE Müdürü Kamuran Bülent K., İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı eski İZ-TARIM A.Ş. Genel Müdürü ve Şirketin İhale Yetkilisi Murat O.'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, bugün tutuklama istemiyle savcılığa sevk edildi.

2 tutuklama

Gözaltına alınan K.B.K., D.K. ve A.İ., sevk edildikleri savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararda, şüpheli K.B.K tarafından Konak Belediye Başkanlığı hesabına 209 bin 933 TL havale yapıldığını gösteren dekontun değerlendirmeye alındığını bildirildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin tutuklu yargılanmaları talebiyle karara itiraz etti. Ayrıca İz-Tarım'da yapım işiyle ilgili olarak "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçundan yürütülen soruşturmada şüpheliler Yüklenici Firma Kanuni Temsilcisi O.Ö. ile eski İZ-TARIM A.Ş. Genel Müdürü ve Şirketin İhale Yetkilisi M.O., İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklandı.