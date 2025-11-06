Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan: Gençlere Çorba ve Kek Sunuyoruz
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte sıcaklık tahminleri...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Başsavcılık'tan 'Hakem Zorbay Küçük' soruşturması hakkında uyarı
2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
Ak Parti'nin önerisi kabul edildi, TBMM'nin gündemi değişti
TBMM Milli Dayanışma Komisyonu'nun 17. toplantısı ertelendi
Depremlerle sarsılan Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Yeni Trafik Yasası Teklifi hazırlanıyor
Kamu-Sen'den memurlara sosyal konutta öncelik verilsin talebi!
Konak Belediyesi operasyonunda karara itiraz: 2 tutuklama

Konak Belediyesi'nin iki ihalesine ilişkin "edimin ifasına fesat karıştırma" soruşturmasında, adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. İz-TARIM'daki yapım işi ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 15:35, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 15:34
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZ-TARIM'da yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ve Konak Belediyesi'nde Avrupa Birliği destekli SPACE (Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık) projesi kapsamında gerçekleştirilen hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki bir belediye çalışanının şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde İzmir ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Konak Belediyesi AR-GE Müdürü Kamuran Bülent K., İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı eski İZ-TARIM A.Ş. Genel Müdürü ve Şirketin İhale Yetkilisi Murat O.'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, bugün tutuklama istemiyle savcılığa sevk edildi.

2 tutuklama

Gözaltına alınan K.B.K., D.K. ve A.İ., sevk edildikleri savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararda, şüpheli K.B.K tarafından Konak Belediye Başkanlığı hesabına 209 bin 933 TL havale yapıldığını gösteren dekontun değerlendirmeye alındığını bildirildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin tutuklu yargılanmaları talebiyle karara itiraz etti. Ayrıca İz-Tarım'da yapım işiyle ilgili olarak "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçundan yürütülen soruşturmada şüpheliler Yüklenici Firma Kanuni Temsilcisi O.Ö. ile eski İZ-TARIM A.Ş. Genel Müdürü ve Şirketin İhale Yetkilisi M.O., İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklandı.

