WMO raporu: 2025, kayıtlardaki en sıcak yıllar arasına girecek!

e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

WMO raporu: 2025, kayıtlardaki en sıcak yıllar arasına girecek!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), "2025 Küresel İklim Güncellemesi" başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, 2025 yılının kayıtlardaki en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacağı belirtilerek, olağanüstü sıcaklık eğiliminin devam ettiği vurgulandı. Son 3 yılın, 176 yıllık kayıtlar arasındaki en sıcak yıllar olduğu belirtilen raporda, ısıyı hapseden sera gazı konsantrasyonlarının ve okyanus ısısının rekor seviyelerde artmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 18:10, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 18:23
Yazdır
WMO raporu: 2025, kayıtlardaki en sıcak yıllar arasına girecek!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2025'in kayıtlardaki en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacağını bildirerek, 2025'te de olağanüstü sıcaklık eğilimlerinin devam ettiğinin altını çizdi.

WMO, Brezilya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında "2025 Küresel İklim Güncellemesi" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, "2025, kayıtlardaki ikinci veya üçüncü en sıcak yıl olacak. 2025'te olağanüstü sıcaklıkların endişe verici eğilimi devam etti." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, son 11 yılın, 176 yıllık kayıtlar arasındaki en sıcak dönem olduğu, son 3 yılın ise bu yıllar içinde en sıcak yıllar olarak kayda geçtiği belirtilerek, bu yıl ocak ve ağustostaki ortalama yüzey sıcaklığının, sanayi öncesi ortalamanın 1,42 santigrat derece üstünde olduğu vurgulandı.

"2024'te rekor seviyelere ulaşan ısıyı hapseden sera gazları ve okyanus ısı içeriği konsantrasyonları, 2025'te de artmaya devam etti." ifadesine yer verilen raporda, Arktik deniz buzunun kapladığı alanın kayıtlardaki en düşük seviyede olduğu kaydedildi.

Antarktika deniz buzunun kapladığı alanın yıl boyunca ortalamanın oldukça altında seyrettiğine işaret edilen raporda, doğal etkenlerden kaynaklanan küçük ve geçici bir aksamaya rağmen uzun vadeli deniz seviyesi yükselme eğiliminin devam ettiği aktarıldı.

Aşırı iklim olayları, ekonomik kalkınmayı önlüyor

Raporda, "Ağustos 2025'e kadar yaşanan aşırı hava ve iklim olayları, yaşamlar, geçim kaynakları ve gıda sistemleri üzerinde domino etkisi yarattı. Bu durum, birçok bölgede yerinden edilmelere yol açarak sürdürülebilir kalkınmayı ve ekonomik ilerlemeyi önledi." ifadeleri kullanıldı.

2015'ten bu yana tehlikeli hava olaylarına karşı hayat kurtarıcı önlemler almayı amaçlayan "çoklu afet erken uyarı sistemleri" bildiren ülke sayısının 2 kattan fazla arttığı kaydedilen raporda, erken uyarı sistemi bildiren ülke sayısının 2024'te 56'dan 119'a yükseldiğine yer verildi.

Raporda, ülkelerin yüzde 40'ında hala çoklu afet erken uyarı sistemlerinin bulunmadığı vurgulanarak, bu kalan boşlukları kapatmak için acil eylem gerektiği ifade edildi.

İklimle ilgili etkenlerin yenilenebilir enerji arz ve talebini şekillendirdiğine değinilen raporda, güvenilir ve esnek temiz enerji sistemleri kurmak için bu etkileri öngörmenin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Bilimle küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlamak hala mümkün

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Bu eşi benzeri görülmemiş yüksek sıcaklıklar serisi, geçen yılki sera gazı seviyelerindeki rekor artışla birleştiğinde önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel ısınmayı, hedefi geçici olarak aşmadan 1,5 santigrat dereceyle sınırlamanın neredeyse imkansız olduğunu açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saulo, bilimin, yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceye düşürmenin hala mümkün ve gerekli olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber