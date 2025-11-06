e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Ebru öğretmenin kahreden ölümü! Annesi namaz kılmaya gitmişti...
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Genel Kurulda HSK üyeliği seçimi yapıldı
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları 4. gününde

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 19:04, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 19:04
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları 4. gününde

İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'yı, yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aramaya başladı.

AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dronla havadan arama yapılıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik ediyor.

Ekipler, anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürüyor.

- Köylülerle konuşup "Bozkurt'a nasıl gidiliyor?" diye sormuş

Köseali köyünde yaşayan Ayşe Algın, gazetecilere, anne ve oğlunu gördüğünde mantar aramak için geldiklerini düşündüğünü söyledi.

Evlerinin köy girişinde bulunduğunu belirten Algın, "Ben de mantardan geliyordum. Evin önünde yolun ağzındaydım. Anne ile oğlu da yukarıdaki yoldan yürüyordu. Ellerinde hiçbir şey yoktu, normal yolda yürüyorlardı. Ellerimde eşya vardı, bu yüzden aramızda bir konuşma olmadı. Ağır olduğu için eve gelmek zorunda kaldım, yoksa konuşurdum. Benden sonra annem ile babam da görmüş. Hatta, 'Bunlar niye gelmişler çocuk ile buraya kadar mantara?' demişler." ifadelerini kullandı.

İlçenin köye oldukça uzak olduğuna dikkati çeken Algın, şunları kaydetti:

"Bozkurt ilçesi ile Köseali köyü bir hayli uzak. Bir çocuk ile annesi buraya kadar yürüyemez. Bu köy rampa yukarı. Bu köye gelene kadar rampa çıkıyoruz. Yürümesi çok zor, hele bir çocuk için daha zor. Köyde caminin yanında anne ile oğluyla konuşanlar olmuş, 'Nereye gidiyorsun?' diye sormuşlar. O da 'Bozkurt'a gidiyorum' demiş, 'Bozkurt'a nasıl gidiliyor?' diye sormuş. Kadınlar da yolu tarif etmiş. Onlar da mantarcı zannetmişler. O gün köyümüzde çok fazla yoğunluk vardı, dışarıdan mantar toplamak için gelen çok fazla insan vardı."

- Köye araçla gitmişler

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da ekiplerin çalışma yürüttüğü Köseali köyünü ziyaret etti.

Vali Dallı, gazetecilere, ihbarın geldiği andan itibaren yoğun arama tarama çalışması yapıldığını söyledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Dallı, "Bugün itibarıyla 400 jandarma asayiş timimiz, 2 polis ekibimiz, 1 jandarma arama kurtarma ekibimiz, 4 arama köpeğimiz, 10 destekli ekibimiz, 3 jandarma asayiş komando timimiz, AFAD'dan da 40 kişilik ekibimiz var. Bölgeden insanlarımız da var burada. Yaklaşık 200 kişi arama çalışmalarını sürdürüyor. Çok kolay bir bölgede arama faaliyeti yürütmüyoruz ama umudumuz, inşallah evde veya farklı bir mekanda saklanıyor olmasıdır kadının çocuğuyla birlikte." diye konuştu.

Bölgedeki tüm muhtarlarla irtibat kurulduğunu dile getiren Dallı, şunları kaydetti:

"Bütün köy muhtarlarımıza, köydeki vatandaşlarımıza söyledik, arkadaşlarımız gerekli bilgileri verdi. Onlar da gözlerini dört açarak hareket, ışık ya da farklı bir şeyler gördüklerinde inşallah haber verirler diye umudumuz var. Her türlü ihtimali değerlendiriyoruz, tüm terminallerimizi sürekli kontrol ediyoruz, kamera kayıtlarını inceliyoruz, seyahat firmalarından bilgiler alıyoruz. Şehir dışına çıkma ihtimali üzerinde de duruyoruz. Her türlü elimizdeki teknik imkanları personel olarak dahi her türlü teknik imkanları kullanıyoruz. Bütün temennimiz, hanımefendinin ve evladının zarar görmeden bulunmasıdır. Bunun için de dua ediyoruz."

Aramanın kadın ile çocuğu bulununcaya kadar süreceğini vurgulayan Dallı, "İnşallah bu da çok sürmez, kısa sürede bulunurlar. Temennimiz arama çalışmalarının bir an önce olumlu sonuç vermesidir. Bozkurt ilçesinden Köseali köyüne kadar yürüyerek değil, araçla gelmiş. Aracı tespit ettik, şoförünün de ifadesi alındı. Geldiği ve araca bindiği yer de belli ama en son 4 Kasım sabahı baz istasyonundan alınan sinyal var. 05.30 sularında son sinyali almışız. Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. İnşallah hayırlı bir haber vermek nasip olur." diye konuştu.

