Pencereden düşen Ebru öğretmene son görev
Karaman'da 5'inci katın balkon penceresinden düşerek hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Ebru Koçak (40), son yolculuğuna uğurlandı.
Yunus Emre Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Ebru Koçak için öğle namazına
müteakip Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Koçak'ın ailesi
ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmen meslektaşları
ile öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazının ardından Ebru Koçak'ın
cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'taki 6 katlı Emiş
Hatun Apartmanı'nın 5'inci katında yaşanmıştı. Annesi ile birlikte yaşadığı
öğrenilen Ebru Koçak, hava almak için çıktığı balkon penceresinden dengesini
kaybederek beton zemine düşmüş, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.