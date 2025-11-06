Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
20 milyon öğrenci için ara tatil zili yarın çalacak
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz tedavi değil sağlıklı kalmak
152 hakemden ortak 'bahis' açıklaması: Aktif bahis oynamadık
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

UYAP'a girip soruşturma dosyalarını kapatan katip: Borçlarımı kapatıp ailemi geçindiriyordum

Ankara Adliyesi'nde bazı savcılara ait şifrelerle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapatan zabıt katibi Ahmet Yılmaz, yargılandığı duruşmada verdiği ifadesinde, "Maddi sıkıntılarım vardı. Aldığım paralarla borçlarımı kapatıp ailemi geçindiriyordum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 20:49, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 21:27
UYAP'a girip soruşturma dosyalarını kapatan katip: Borçlarımı kapatıp ailemi geçindiriyordum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Adliyesi'nde zabıt katipliği yapan Ahmet Yılmaz'ın eski eşi Zeliha E.'nin ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yapılan ahbarda, Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un yönlendirdiği dosyalarda, para karşılığı tedbir kararlarını kaldırdığı ve takipsizlik kararları verdiği ileri sürüldü. Soruşturma sonunda, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede, Yılmaz'ın görevli savcıların UYAP şifrelerini kullanarak 'yetkisizlik' müzekkeresi düzenlediği, savcı olmadan UYAP akışını değiştirdiği, KYOK (Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar), birleştirme, ayırma ve yakalama kaldırma kararları verdiği, sahte evrak oluşturup maddi menfaat sağladığı belirtildi. Bu nedenle 'Silahlı terör örgütüne yardım', 'Bilişim sistemine girme', 'Gizliliğin ihlali', 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik', 'Suç delillerini yok etme', 'Suçluyu kayırma' ve 'Rüşvet almak' suçlarından toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapsi istendi.

Yılmaz'ın eski eşi Zeliha E.'nin 'Rüşvete aracılık etme' suçunu işlediği ancak etkin pişmanlık kapsamında ceza verilmemesi talep edildi. Diğer 15 şüphelinin ise 'Rüşvet vermek', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Gizliliğin ihlali', 'Resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz ile tutuksuz sanıklar arasında yer alan eski eşi Zeliha E. ve bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı tanık dinleneceğini beyan ederek, tanık E.A.'ya söz verdi. Tanık E.A., Ahmet Yılmaz'ı 20 yıldır tanıdığını, bir süre birlikte iş yaptıklarını, daha sonra Yılmaz'ın zabıt katibi olduğunu söyleyerek, "Ahmet beni pandemi döneminde aradı ve araç almak istediğini ama hesaplarında icra ve bloke olduğunu söyledi. Bu yüzden aracı üzerime alıp alamayacağımı sordu. Başta kabul etmedim. Sonra emrivaki bir şekilde kabul etmiş oldum. Eski eşi Zeliha E.'nin iş yerine gidip çantayla para aldık. Ardından arabanın işlemlerini yapmaya gittik. Arabayı aldım. 3-5 gün sonra hesaplarındaki sıkıntının düzeldiğini söyledi. Arabayı yeniden onun üzerine geçirdik. Benim bu olaylara dair hiçbir bilgim yok. Başka kimseyi tanımıyorum" dedi.

'MADDİ SIKINTILARIM VARDI'

Ardından söz alan sanık Yılmaz, tanık E.A.'yı tanıdığını ve olayların anlattığı şekilde gerçekleştiğini kabul etti. Yılmaz, ayrıca FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'dan genellikle boş dosyalar aldığını, daha sonra Bol'un kendisine içerisinde ByLock'un bulunduğu bir dosya yolladığını, bu dosyayı kapatmayı kabul etmeyince Bol'un, kendisini konuşma ve para alış-verişi kayıtlarıyla tehdit ettiğini iddia etti. 2023 Ekim ayına kadar Bol'la iş yapmaya ve karşılığında para almaya devam ettiğini söyleyen Yılmaz, "Benim FETÖ mensubu bir tanıdığım yok. Örgütle bir bağım da yok. Baktığım soruşturma dosyalarından da bir tanışıklığım olmadı, çoğu yurt dışındaydı zaten. Maddi sıkıntılarım vardı. Aldığım paralarla borçlarımı kapatıp ailemi geçindiriyordum" ifadelerini kullandı.

Söz verilen diğer tutuksuz sanıklar da Ahmet Yılmaz'ı tanımadıklarını, dosyalarının kapatılması için kimseye para vermediklerini ve böyle bir talepte bulunmadıklarını iddia etti. Beyanların ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

