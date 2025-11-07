Sosyal konuta başvuruda bunlara dikkat!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun kura çekimi için geri sayım başladı. Konutlar için; Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası'nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 10 Kasım saat 09'da başlayacak ve 19 Aralık'ta sona erecek. Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti. İstanbul'a 100 bin sosyal konut, belirlenecek bölgelerde inşa edilecek. Ankara'da 30 bin 823 konut 21 ilçede, İzmir'de ise 21 bin 20 konut 11 ilçede yapılacak. Konut sayılarına, 'https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/' adresinden ulaşılıyor.

Yüzde 10 peşinat ödenecek

Başvuru bedeli olarak 5 bin lira ödeyecek olan hak sahiplerinin konutları, projenin ihalesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan 'Konut Belirleme Kurası' ile belirlenecek. 1+1 ve 2+1 konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak idarece tespit edilen oranda artırılacak.

Başvuru kimlik numarasına göre

Projeye başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Bu kapsamda başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı '0' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da '4', 13 Kasım'da '6', 14 Kasım'da '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak. Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

Başvuru şartları şöyle