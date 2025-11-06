Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Güney, hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi'nde meydana geldi. B.B. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güney Kayabaşı'na Çarptı. Kız çocuğu metrelerce savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güney Kayabaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

VATANDAŞLAR SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

Aşırı hızlı olduğu öne sürülen sürücü B.B. ise çevrede toplanan vatandaşlar tarafından darbedildi. Polis ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan B.B., bölgeden uzaklaştırıldı. Daha sonra polis merkezine götürdü. Güney Kayabaşı'nın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.