7 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcuların müsabakalarını izleyecek, Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak olan resmi açılış törenine katılacak.

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenecek 9. Uluslararası Öğrenci Bilimleri kongresine katılacak, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.

7- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'ne iştirak edecek.

