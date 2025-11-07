Belediyelerin memur alımlarına başvurular elektronik ortamda alınacak
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
7 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 00:01, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 00:07
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek "Emeğin Türkiye'si Motokuryeler Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOGEM-DER arasında Kütüphane Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, depremden etkilenen Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulunacak, İvrindi Belediyesi'ni ziyaret edecek.

(Balıkesir/15.15/17.30)

5 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya Kahramanmaraş yurt dışı Türk toplumunun katkılarıyla Elbistan'da yapımı tamamlanan Yusuf Gül Camii'nin açılışına katılacak.

(Kahramanmaraş/12.20)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Ege Bölgesi Genişletilmiş Bölge Toplantısı'na iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/09.30/17.30)

7- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 4. enflasyon raporunu açıklayacak.

(İstanbul/10.30)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenecek 9. Uluslararası Öğrenci Bilimleri kongresine katılacak, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek.

(Bursa/10.00/11.30/12.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Boğaziçi Film Festivali'nin açılışı Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcuların müsabakalarını izleyecek, Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak olan resmi açılış törenine katılacak.

(Riyad/20.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak.

(Ankara/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası; SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Sipay Bodrum FK-İstanbulspor müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.30/Muğla/17.00)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin dokuzuncu haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın EA7 Emporio Armani ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

