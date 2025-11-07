Yılın son eflasyon raporu açıklandı

Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Fuzul Topraktan 11.11 Büyük Ev Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Futbolda bahis operasyonu başlatıldı: 2'si kulüp başkanı 18 kişi gözaltında!
Futbolda bahis operasyonu başlatıldı: 2'si kulüp başkanı 18 kişi gözaltında!
Motorine dev zam geldi!
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yılın son eflasyon raporu açıklandı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında, 2025-2026-2027 yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaştı. Karahan, enflasyon tahminlerini; 2025 yıl sonu için yüzde 24, 2026 yılı sonu için yüzde 16, 2027 yılı sonu için yüzde 9 ve orta vadede yüzde 5 olarak açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 11:08, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 11:09
Yazdır
Yılın son eflasyon raporu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiriyor.

İstanbul Finans Merkezi (İFM), TCMB yerleşkesinde gerçekleşen toplantı, finans dünyası tarafından, maaş hesaplamalarını ve piyasaları etkilemesi açısından ilgi ile takip ediliyor.

ORTA VADELİ TAHMİNLER

Fatih Karahan, dördüncü Enflasyon Raporu sunumunda 2025 yılı sonu için şu beklentileri sıralandırdı:

2025 yıl sonu için: Yüzde 31-33

2026 yılı sonu için: Yüzde 13-19

2027 yılı sonu için: Yüzde 9

Karahan, enflasyon tahminlerini; 2025 yıl sonu için yüzde 24, 2026 yılı sonu için yüzde 16, 2027 yılı sonu için yüzde 9 ve orta vadede nihai hedefi yüzde 5 olarak açıkladı.

SUNUMDAN ÖNE ÇIKANLAR

Fatih Karahan'ın sunumunda öne çıkanlar:

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel ekonomide zayıf seyir. Artan korumacılıkla görünümün yazın kalması bekleniyor. Ticari ortaklarımınız büyümeleri düşük kalacak. 2026'da sınırlı bir toparlanma bekliyoruz. Değerli metal fiyatları yükseliyor.Küresel belirsizlik, tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor.Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengelenen seyir devam ediyor. Sanayi ve hizmet üretimi üçüncü çeyrekte yatay seyretmektedir. İş gücü piyasasına dair geniş kapsamlı bir veri setine dayanan Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi, üçüncü çeyrekte artış göstermekle birlikte, zayıf seyrini sürdürüyor. Satış ve tüketim göstergeleri üçüncü çeyrekte, yurt içi talepte ivme kaybının sürdüğüne işaret ediyor.

Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üçüncü çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz.

ENFLASYONA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını öngörüyoruz.Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün korunacağını öngörüyoruz.

Son iki ayda enflasyon tahmin aralığımınız üzerinde gerçekleşti. Hava koşullarının etkisiyle bitkisel üretim tahmini aşağıya doğru gerçekleşti.

DEZENFLASYON SÜRECİ YAVAŞLADI

Enflasyonda yavaşlama eğilimin yavaşladığını görüyoruz. Ana eğilimdeki değişimleri takip ediyoruz. Yüzde 28'li medyan enflasyonu ana eğilimin yüzde 20 olduğun gösteriyor.

EĞİTİM VE GIDA ENFLASYONU

Para politikasında sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşün devamını sağlamakta kararlıyız. Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz. Tahmin aralığımıza buradan bir etki geldiğini söylemeliyiz. Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı.

2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız.

SIKI PARA DURUŞUMUZ DEVAM EDECEK

Sıkı parasal duruşu makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz.

FİNANS GELİŞMELERİ

Mevduat faizinin seviyesi, TL'ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Toplam kredi büyümesi, dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde hareket etmeyi sürdürüyor.

Finansal sistemde TL varlıkların payı tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor.

YILIN SONUNDA KKM HESAPLARI KAPANACAK

2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkan KKM bakiyesi 4 milyar ABD dolarının altına geriledi. KKM bakiyesinin kademeli olarak azaltılması ve TL mevduat payının artırılması parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi ve merkez bankası bilançosu üzerindeki riskleri azalttı. Bu yılın sonuna doğru, KKM hesapları büyük oranda kapanmış olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber