AVM ve stadyumlara sığınak zorunluluğu geliyor

Türkiye'nin sığınak yönetmeliği, nüfus artışı, şehirleşme ve güvenlik ihtiyaçları göz önüne alınarak yenilendi. 44 kurumun katkısıyla hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adımı atıyoruz. Sığınaklarımızı bugünün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenledik" dedi.

Yeni binalara sığınak şartı

Artık 10'dan fazla bağımsız bölümü olan konutlarda, 50 yataktan fazla kapasiteli yurt ve otellerde, 25 yatak üzeri bakımevlerinde ve 2 bin metrekareyi aşan sanayi tesislerinde sığınak yapmak zorunlu olacak. Kamu binalarında da emsal hesabına dahil alanı bin metrekareyi geçen yapılara sığınak yapılması gerekecek.

Stadyum, okul ve kamu yapıları için ek koşullar

Yeni düzenlemeye göre 5 bin kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip stadyumlarda sığınak alanı, toplam kapasitenin en az yüzde 3'ü oranında olacak. Eğitim binalarındaki sığınaklar betonarme tavan ve duvar kalınlıklarıyla güçlendirilecek, kamu binalarında ise 24 saat elektrik sağlayacak jeneratör ve acil iletişim altyapısı kurulacak. Ayrıca sığınaklarda mutfak, lavabo, ilk yardım dolabı ve yangın söndürme ekipmanları da zorunlu hale geldi.

Metro, AVM ve millet bahçelerine sığınak düzenlemesi

Yeni metro hatlarının tünelleri genel sığınak olarak planlanacak. Alışveriş merkezleri ve otoparkların bodrum katları 2028'e kadar sığınak standartlarına uygun hale getirilecek. Yüzölçümü 15 bin metrekaredenden büyük millet bahçelerinde ise alanın yüzde 3'üne denk gelecek yeraltı sığınakları yapılacak.

Engelliler ve yaşlılar için erişilebilir tasarım

Tüm sığınaklarda engelli, yaşlı ve hamilelerin kullanımına uygun tasarım yapılacak. Sığınak ruhsatları AFAD'a bildirilecek, bakım ve hazır halde tutulma sorumluluğu bina yöneticisine ait olacak.

Denetimler 1 yıl içinde tamamlanacak

Yönetmelik gereği, mevcut tüm özel ve genel sığınaklar bir yıl içinde denetlenecek. Mevzuata uymayanlar yenilenip standartlara uygun hale getirilecek. Ayrıca TRT, acil durumlarda yer üstü ve altındaki sığınaklardan kesintisiz yayın yapabilmek için özel altyapı kurmakla yükümlü olacak.

Yeni düzenleme, Türkiye'de güvenli yaşam alanlarının artırılması ve olası afet, saldırı veya acil durumlarda halkın korunması amacıyla kapsamlı bir güvenlik reformu niteliği taşıyor.