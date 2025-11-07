Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Fal, büyü dolandırıcılığı' operasyonunda 55 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul merkezli 29 ilde, internet ve sosyal medya platformları üzerinden fal, büyü ve muska gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 85 şüpheliden 55'i, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 16:33, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 16:34
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşların, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duyguları istismar edilerek dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 85 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 14'ü emniyetten serbest bırakılırken, 71'i Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 55'i tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilirken, 16 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin kurdukları sahte hesaplar ve internet siteleri üzerinden iletişime geçtikleri 56 mağdurdan yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

- Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçlarının engellenmesine yönelik çalışma yapmış, şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları, "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını istismar ederek dolandırdıklarını tespit etmişti.

Zanlıların, daha sonra mağdurlardan kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettikleri belirleyen ekipler, 4 Kasım'da İstanbul merkezli 29 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 62 zanlıyı yakalamıştı.

Daha sonra 23 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 85'e yükselmişti.

