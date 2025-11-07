Kahramanmaraş'ta heyelan: Depremzedeler için yapılan 10 ev toprak altında kaldı

Heyelan, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalında bulunan Şahinkayası Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte depremzedeler için yapılan 10 köy evi toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre evlerden 3'ü tamamen toprak altında kalarak büyük hasar oluşurken, diğer 7 evde ise kısmı zarar meydana geldi.

Mahalle sakinleri, toprak altında kalan köy evlerinin henüz tamamlanmamış evler olduğunu ve yaşayan kimsenin bulunmadığını belirtirken, heyelanın da bugün Hatay'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yaşandığını söyledi.