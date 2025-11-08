Savcı ve eşini hedef gösteren sosyal medya kullanıcısı tutuklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!
Kullanıcıların beklediği duyuru: Para iade süreci başladı
Kırsal nüfustaki azalma alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Merkez Bankası 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama yapıldı
ÖSYM'den dijital dönüşüm: e-Sınav sistemi yaygınlaşıyor
18 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: 7'si Özgür Özel'e ait
Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Türkiye konutta zirvede: Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci!
Netanyahu'nun aralarında bulunduğu 37 şüpheli için yakalama emri
Otomobil pazarında değişim: Satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli veya hibrit!
Bakan Şimşek'ten ekonomide yeni dönem mesajı
Kurtulmuş yanıtladı: Komisyon İmralı'yı ziyaret edecek mi?
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında "gizemli kutuların" da bulunduğu içeriği belirsiz ürünlerin satışının durdurulmasına karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda uyarılar gönderildi" denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Kasım 2025 09:30, Son Güncelleme : 08 Kasım 2025 09:30
Ticaret Bakanlığı'ndan 'gizemli kutu' kararı

Bakanlığın açıklamasında, Reklam Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda son günlerde muhtelif e-ticaret platformlarında sayıları hızla artan ve içeriğine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın satışa sunulan "gizemli kutular"ın ele alındığı bildirildi.

Kurulca yapılan incelemelerde "gizemli kutu" tanıtımlarının, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca bu ürünlerin normal şartlar altında taraf olunmayacak tüketici işlemine yönlendirebileceği, mesafeli satışa konu mal veya hizmetin içeriğine ilişkin belirsizlik sebebiyle "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulamayı teşkil ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, e-ticaret platformlarında içeriği belirsiz ürünlerden oluşan muhtelif ürün satışlarının durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, anılan ürünlere yönelik tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda uyarılar gönderildi. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin şekilde mücadele edilmesi, özellikle genç tüketicilerin bu tür uygulamalardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla denetim faaliyetlerine ve çalışmalara kesintisiz şekilde devam edilecektir."

