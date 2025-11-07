ÖSYM'den dijital dönüşüm: e-Sınav sistemi yaygınlaşıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kontrolden çıkan araç elektrik direğine saplandı: 2 kişi ağır yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak kaldırım üzerindeki elektrik direğine saplandı. Kazada 1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 22:45
Kontrolden çıkan araç elektrik direğine saplandı: 2 kişi ağır yaralı

Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı seyreden Oktay K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırım üzerinde bulunan beton elektrik direğine çarptı.

Direğe yan kısmıyla çarpan otomobil adeta direğe saplanırken, araç sürücüsü ve yolcu konumundaki Tuğçe F. araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri itfaiye ekipleriyle birlikte araç içerisine sıkışan yaralılara müdahale ederken, sıkışan sürücü ve kadın araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Ağır yaralanan 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

